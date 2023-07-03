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Чанов поделился мнением о том, нужно ли «Зениту» усиление вратарской позиции

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, что думает об укомплектованности бригады вратарей «Зенита».

«Ни один тренер не откажется от усиления любой позиции, если есть такая возможность. А что касается вратарей «Зенита» — глядя на возраст нынешнего первого номера питерцев Михаила Кержакова, им нужно думать о его замене. Из его сменщиков один только что вернулся после травмы, а о состоянии других нам мало что известно. «Зениту» сейчас не нужно количественное усиление бригады голкиперов. Она и так полноценная. А если и брать нового вратаря, то именно на роль основного», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

В минувшем сезоне на счету Кержакова 24 матча за петербургскую команду в чемпионате России, в которых он пропустил 16 мячей. 12 игр 36-летний вратарь отстоял на ноль.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10972610-chanov-ocenil-neobhodimost-usileniya-vratarskoj-pozicii-v-zenite.html
Вячеслав Чанов
Михаил Кержаков
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