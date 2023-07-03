Чанов поделился мнением о том, нужно ли «Зениту» усиление вратарской позиции
Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, что думает об укомплектованности бригады вратарей «Зенита».
«Ни один тренер не откажется от усиления любой позиции, если есть такая возможность. А что касается вратарей «Зенита» — глядя на возраст нынешнего первого номера питерцев Михаила Кержакова, им нужно думать о его замене. Из его сменщиков один только что вернулся после травмы, а о состоянии других нам мало что известно. «Зениту» сейчас не нужно количественное усиление бригады голкиперов. Она и так полноценная. А если и брать нового вратаря, то именно на роль основного», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.
В минувшем сезоне на счету Кержакова 24 матча за петербургскую команду в чемпионате России, в которых он пропустил 16 мячей. 12 игр 36-летний вратарь отстоял на ноль.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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