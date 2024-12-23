Канчельскис считает, что Батракову нужно сразу переходить в европейский клуб
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о хавбеке «Локомотиве» Алексее Батракове.
«Батраков уже играет на уровне лучших игроков РПЛ. Если будет предложение из европейского клуба, надо брать первый же билет на самолет и улетать. Ему не нужно мариноваться в чемпионате России до 23 лет, ничего хорошего из этого не выйдет», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив».
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|
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|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
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|14
|
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|Ахмат
|18
|2
|7
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|1
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
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|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Крылья Советов
|11
|1
|3
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