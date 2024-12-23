Канчельскис считает, что Батракову нужно сразу переходить в европейский клуб

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о хавбеке «Локомотиве» Алексее Батракове.

«Батраков уже играет на уровне лучших игроков РПЛ. Если будет предложение из европейского клуба, надо брать первый же билет на самолет и улетать. Ему не нужно мариноваться в чемпионате России до 23 лет, ничего хорошего из этого не выйдет», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив».