Общее собрание РПЛ единогласно поддержала выдвижение Дюкова в кандидаты на пост президента РФС

Общее собрание РПЛ единогласно поддержало выдвижение Александра Дюкова в кандидаты на пост президента РФС, сообщает пресс-служба лиги. Выборы пройдут в феврале 2025 года.

Также клубы РПЛ утвердили кандидатов в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона. Ими стали Ахмед Айдамиров («Ахмат»), Арташес Арутюнянц («Ростов») и Дмитрий Гафин («Динамо» Москва).

Ранее Дюков рассказал, что в ближайшее время озвучит программу на выборы. Он возглавляет РФС с 2019 года.