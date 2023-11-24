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Сегодня, 19:59

Канчельскис рассказал, как переход Алипа в «Манчестер Юнайтед» может повлиять на казахстанский футбол

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на новость о том, что защитник «Зенита» Нуралы Алип попал в сферу интересов английского клуба.

«Всем бы хотелось, чтобы это было правдой. Если он перейдет туда, то я могу пожелать ему только удачи. Для начала хотя бы просто попал. Представь, что будет с казахстанским футболом? Это будет большой шаг для популяризации отечественного футбола. Тысячи мальчишек по всей стране будут ставить его в пример друг другу и так будут вырастать сильные футболисты. Не каждому дано играть в таком клубе. Сможет или не сможет? Если действительно информация подтвердиться, то можно делать какие-то выводы. Алип — хороший футболист», — приводит слова Канчельскиса Meta-ratings.kz.

Канчельскис отметил, что необходимо дождаться реальных вещей.

«Когда я туда переходил, многие не верили в мой трансфер и пророчили мне карьеру баночника. Но я не сидел там на вторых ролях. Давай дождемся реальных вещей, но повторюсь: для Казахстана это очень хорошо», — добавил Канчельскис.

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 44 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро. Контракт Алипа с российским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: Meta-ratings.kz.
Андрей Канчельскис
ФК Зенит
ФК Манчестер Юнайтед
Нуралы Алип
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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