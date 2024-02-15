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15 февраля, 19:34

Адвокат Влута отметил, что Апелляционный суд будет настаивать на личном присутствии Промеса на заседании

Алина Савинова
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Голландский адвокат Эрик Томас, представляющий, в том числе, интересы форварда «Урала» Рая Влута, предположил, как дальше может развиваться дело нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«По делу о нападении Квинси получил полтора года тюремного заключения, по делу о наркотиках — шесть лет. Насколько я понимаю ситуацию, до недавних пор не было цели арестовать Промеса, потому что по первому эпизоду он подал апелляцию. Наверняка сделает то же и сейчас. Но на самом деле у него довольно сложная ситуация, потому что в какой-то момент апелляционный суд начнет настаивать на его личном присутствии в здании суда, чтобы иметь возможность задать ему ряд вопросов. Как минимум, они захотят, чтобы он каким-то образом вышел на связь. Естественно, силой его никто не заставит присутствовать, потому что он находится за границей. И велик шанс, что судьи подумают — Промесу нет никакого дела до слушаний. Естественно, это точно не пойдет ему на пользу при вынесении решения», — приводит «РБ Спорт» слова Томаса.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Ожидается, что сторона футболиста в ближайшее время подаст апелляцию.

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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