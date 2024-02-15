Адвокат Влута отметил, что Апелляционный суд будет настаивать на личном присутствии Промеса на заседании

Голландский адвокат Эрик Томас, представляющий, в том числе, интересы форварда «Урала» Рая Влута, предположил, как дальше может развиваться дело нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«По делу о нападении Квинси получил полтора года тюремного заключения, по делу о наркотиках — шесть лет. Насколько я понимаю ситуацию, до недавних пор не было цели арестовать Промеса, потому что по первому эпизоду он подал апелляцию. Наверняка сделает то же и сейчас. Но на самом деле у него довольно сложная ситуация, потому что в какой-то момент апелляционный суд начнет настаивать на его личном присутствии в здании суда, чтобы иметь возможность задать ему ряд вопросов. Как минимум, они захотят, чтобы он каким-то образом вышел на связь. Естественно, силой его никто не заставит присутствовать, потому что он находится за границей. И велик шанс, что судьи подумают — Промесу нет никакого дела до слушаний. Естественно, это точно не пойдет ему на пользу при вынесении решения», — приводит «РБ Спорт» слова Томаса.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Ожидается, что сторона футболиста в ближайшее время подаст апелляцию.

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.