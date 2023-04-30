Канчельскис оценил расклады в борьбе за второе место в РПЛ

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы «Спартака», «Ростова» и ЦСКА занять второе место в РПЛ.

«Все три команды являются фаворитами. «Спартак», ЦСКА и «Ростов» приложат все усилия, чтобы занять второе место. Серебряные медали — это тоже престижно. Они все одинаково играют. Любая осечка будет дорого стоить командам», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По итогам 25 туров РПЛ «Ростов» с 50 очками идет вторым, «Спартак» с 49 баллами занимает третье место. ЦСКА располагается на четвертом месте (48 очков).