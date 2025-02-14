Канчельскис: «Батраков станет лучшим игроком сезона, если «Локомотив» выиграет РПЛ»
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в текущем сезоне.
«Батраков станет лучшим игроком сезона, если «Локомотив» выиграет РПЛ, а это маловероятно. Алексей проводит хороший год, но лучшим обычно признают футболиста, выигравшего с клубом РПЛ. В этом плане шансов больше у кого-то из игроков «Зенита» или «Краснодара». Хотя, конечно, Батраков — один из лучших в РПЛ прямо сейчас», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
В текущем розыгрыше РПЛ 19-летний полузащитник провел 17 матчей, забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|10.10
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|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
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|- : -
|10.10
|19:30
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|- : -
|11.10
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|11.10
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Динамо Мх
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|
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Зенит
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|
|
Маркиньос
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|К
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|1
|2
|
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|1
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