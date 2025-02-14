Канчельскис: «Батраков станет лучшим игроком сезона, если «Локомотив» выиграет РПЛ»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в текущем сезоне.

«Батраков станет лучшим игроком сезона, если «Локомотив» выиграет РПЛ, а это маловероятно. Алексей проводит хороший год, но лучшим обычно признают футболиста, выигравшего с клубом РПЛ. В этом плане шансов больше у кого-то из игроков «Зенита» или «Краснодара». Хотя, конечно, Батраков — один из лучших в РПЛ прямо сейчас», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше РПЛ 19-летний полузащитник провел 17 матчей, забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач.