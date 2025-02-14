Медведев считает, что Соболев может набрать 20 голевых действий в этом сезоне

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил слова игрока сине-бело-голубых Максима Глушенкова о результативности одноклубника Александра Соболева в этом сезоне.

Ранее Глушенков заявил, что Соболев пообещал сделать 20 голевых действий в сезоне-2024/25.

«Глушенков сказал, что Соболев пообещал 20 голевых действий за этот сезон? Почему нет? Если он уже сделал три голевых действия во время предсезонки. Потенциал есть!» — цитирует Медведева «РБ Спорт».

27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе прошлого года. Он провел за команду из Санкт-Петербурга 16 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.