Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Будем подавать жалобу в ЭСК. Пенальти в наши ворота не было»
Рубашко, что «Сочи» будет подавать жалобу в ЭСК по поводу пенальти в матче с «Уралом»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил игру команды в матче 15-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).
«Неудовлетворительно вчера сыграли с «Уралом». Мы будем подавать жалобу в ЭСК по поводу пенальти в наши ворота. Не думаю, что это был одиннадцатиметровый. Мы все едины в этом мнении», — приводит слова Рубашко «РБ Спорт».
В турнирной таблице «Сочи» занимает 9-е месте с 21 очков, «Урал» идет следом (17 очков).
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|
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|8
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|
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|15
|7
|5
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|26
|
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|3
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|7
|1
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|
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|15
|6
|3
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|
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|5
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|
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|
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|
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|15
|1
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|5
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|12
|
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|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
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|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
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|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
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|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
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