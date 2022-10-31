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Судейство

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Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Будем подавать жалобу в ЭСК. Пенальти в наши ворота не было»

Рубашко, что «Сочи» будет подавать жалобу в ЭСК по поводу пенальти в матче с «Уралом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил игру команды в матче 15-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Неудовлетворительно вчера сыграли с «Уралом». Мы будем подавать жалобу в ЭСК по поводу пенальти в наши ворота. Не думаю, что это был одиннадцатиметровый. Мы все едины в этом мнении», — приводит слова Рубашко «РБ Спорт».

В турнирной таблице «Сочи» занимает 9-е месте с 21 очков, «Урал» идет следом (17 очков).

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Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/dmitrij-rubashko-budem-podavat-zhalobu-v-e-sk-penal-ti-v-nashi-vorota-ne-by-lo/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.4141031652
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1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
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Торпедо – Кр. Советов
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6.11 19:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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И К Ж
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