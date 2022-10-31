Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Будем подавать жалобу в ЭСК. Пенальти в наши ворота не было»

Рубашко, что «Сочи» будет подавать жалобу в ЭСК по поводу пенальти в матче с «Уралом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил игру команды в матче 15-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Неудовлетворительно вчера сыграли с «Уралом». Мы будем подавать жалобу в ЭСК по поводу пенальти в наши ворота. Не думаю, что это был одиннадцатиметровый. Мы все едины в этом мнении», — приводит слова Рубашко «РБ Спорт».

В турнирной таблице «Сочи» занимает 9-е месте с 21 очков, «Урал» идет следом (17 очков).