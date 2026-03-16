Канчельскис: «Соболев — форвард среднего уровня, ему нужно забивать по 20-25 голов»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в сезоне-2025/26.

«Забил три гола — молодец. Но это не показатель. Нападающий должен забивать в каждой игре. Если он забьет еще столько же, сколько у него сейчас голов, то можно будет говорить, что он хороший нападающий. А сейчас он форвард среднего уровня. Нужно забивать по 20-25 голов в сезоне», — сказал Канчельскис «СЭ».

В РПЛ сезона-2025/26 29-летний нападающий отметился 5 голами в 19 матчах. Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года, ранее он играл за «Спартак».

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