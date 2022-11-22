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Сегодня, 12:09

В «Урале» заявили о намерении выкупить Каштанова

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем Алексея Каштанова.

«Я считаю, что Каштанов будет нашим футболистом. У нас есть первое право выкупа. Мы этим правом воспользуемся», — сказал Иванов «СЭ».

26-летний нападающий перешел в «Урал» из «Родины» летом 2022 года на правах аренды. За клуб из Екатеринбурга он провел 16 матчей, в которых забил 5 голов.

ФК Урал
Алексей Каштанов
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