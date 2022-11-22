В «Урале» заявили о намерении выкупить Каштанова
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем Алексея Каштанова.
«Я считаю, что Каштанов будет нашим футболистом. У нас есть первое право выкупа. Мы этим правом воспользуемся», — сказал Иванов «СЭ».
26-летний нападающий перешел в «Урал» из «Родины» летом 2022 года на правах аренды. За клуб из Екатеринбурга он провел 16 матчей, в которых забил 5 голов.
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|
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|
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
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|- : -
|3.03
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|
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|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
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|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
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|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
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|3.03
|00:00
|
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Оренбург
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Квинси Промес
Спартак
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|П
|
|
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Спартак
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|
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|
|
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