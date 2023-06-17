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Сегодня, 14:26

Камоцци заявил, что ни один российский клуб не имеет ни единой надежды в матчах с топ-клубами Европы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил высказывание гендиректора «Зенита» Александра Медведева о том, что синие-бело-голубые могли бы конкурировать с ведущими европейским клубами.

«Все команды могут соревноваться, но соревноваться не значит побеждать. Для России «Зенит» — ведущая команда, но когда были еврокубки, «Зенит» не был грозной силой в Европе. На сегодняшний день ситуация такая, что скорость и физподготовка топ-клубов Европы наряду с самой востребованной тактикой не соответствуют ни одному российскому клубу. Надо быть честным и говорить правду. Я надеюсь, что в ближайшие годы «Зенит», «Спартак» и другие будут на равных конкурировать с топами, но на сегодняшний день ни один российский клуб не имеет ни единой надежды», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Последний раз «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2015/16, проиграв в 1/8 финала «Бенфике» по сумме двух матчей.

«Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-ni-odin-rossiiskii-klub-ne-imeet-ni-edinoi-nadezhdy-v-matchakh-s-top-klubami-evropy-259428/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Франко Камоцци
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Саенко заявил, что пока не видит себя в роли тренера
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком

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Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
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 28 1 4
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Спартак

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