Саенко заявил, что пока не видит себя в роли тренера

Бывший полузащитник сборной России, «Нюрнберга» и «Спартака» Иван Саенко рассказал, что не видит себя в футболе в роли тренера или менеджера.

«Играю ли я сейчас в футбол? Два раза в неделю в Москве, в Лужниках с друзьями. А зимой в ЛФЛ за команду «Империал». Поэтому ребятам всем привет передаю. Когда меня можно будет увидеть в большом футболе как тренера, менеджера? Пока не думаю об этом. Занимаюсь семьей, детьми», — приводит слова Саенко «РБ Спорт».

Саенко завершил карьеру в январе 2011 года. В России он выступал за «Спартак» и «Факел».