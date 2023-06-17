Агент Бальде заверил, что игрок продолжит играть за «Спартак» в следующем сезоне

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло в комментарии для «СЭ» высказался о будущем игрока в клубе.

«Конечно, Бальде останется в «Спартаке» на следующий сезон! — сказал Пасторелло «СЭ».

Кейта Бальде перешел в «Спартак» в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 16 матчах за красно-белых.

Контракт 28-летнего сенегальца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.