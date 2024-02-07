Камоцци заявил, что Джикия переживает из-за ситуации со «Спартаком»

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци высказался о ситуации с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

«Сложная ситуация, которая, я надеюсь, разрешится как можно скорее. Абаскаль был и остается не особо известным, его нанял спортивный директор, который был и остается неизвестным. И вот такие результаты. Мне жаль Джикию. Знаю, как он переживает», — приводит слова Камоцци Betonmobile.

5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

В этом сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 9 матчей. Его контракт заканчивается летом 2024 года.