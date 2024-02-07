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7 февраля, 21:44

Гладилин прокомментировал возможный переход Мелешина в минское «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный переход Павла Мелешина в минское «Динамо».

«Лучше бы Мелешин остался в России и перешел, например, в «Факел». В РПЛ он мог бы проявить себя и оставаться на виду. Наш чемпионат сильнее, чем белорусский. Если в минском «Динамо» Мелешин будет серьезно относиться к делу, аренда ему пойдет на пользу», —приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что уйдет в аренду в минское «Динамо» на полгода.

19-летний форвард является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за команду в матче против «Крыльев Советов» (1:0) в FONBET Кубке России в 2022 году, забив победный гол красно-белых.

В текущем сезоне в активе Мелешина один гол в восьми матчах во всех турнирах. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-luchshe-by-meleshin-ostalsya-v-rossii-i-pereshel-naprimer-v-fakel/
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
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