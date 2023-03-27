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Камоцци: «В «Спартаке» собраны одни из самых талантливых российских футболистов на данный момент»

Мария Гусева
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Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о текущем составе красно-белых.

«Конечно, сейчас в «Спартаке» собраны одни из самых талантливых российских футболистов на данный момент, — цитирует «РБ Спорт» Камоцци. — Это касается и опытных игроков, и молодых. Текущий сезон и состав сборной России, в котором много игроков «Спартака», подтверждают этот факт. Уверен, что работа с молодыми российскими талантами даст свои плоды».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 20 матчах.

В следующем матче красно-белые сыграют против «Ахмата». Встреча пройдет в субботу, 1 апреля.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Динамо – Сочи
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 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
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