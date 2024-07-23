Камоцци: «Верю в Станковича, у него все получится»
Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о дебютном матче Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.
«Не все будет сразу, но всем в «Спартаке» нужно набраться терпения. Я верю в Станковича, у него все получится. Это опытный тренер, который знает, что делать», — сказал Камоцци «РБ Спорт».
21 июля «Спартак» в гостях уступил «Оренбургу» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ. В следующей встрече красно-белые сыграют на выезде с «Химками». Матч состоится 28 июля и начнется в 15:00 мск.
Источник: РБ Спорт
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|
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|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
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|0
|1
|0
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|1
|
7
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|0
|1
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|1
|
8
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|0
|1
|0
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|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
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|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
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|0-4
|0
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|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
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Ассистенты
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|
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Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
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