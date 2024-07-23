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Сегодня, 19:07

Силкин отметил, что Бителло не хватает стабильности

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре полузащитника бело-голубых Бителло.

«Мне нравится, как играет Бителло. Как я и говорил, на мой взгляд, он уже адаптировался к России. Теперь вопрос в том, как его будет использовать Личка. В матче с «Факелом» Бителло был лучшим на поле. Думаю, в этом сезоне он должен стать лидером «Динамо». Самое главное, чего ему пока не хватает, это стабильность», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Бразильский футболист перешел в «Динамо» в сентябре 2023 года из «Гремио». Всего за московскую команду Бителло провел 31 матч, отметившись 10 голами и 4 результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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