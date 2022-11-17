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Камоцци считает, что Сычевой подойдет «Спартаку» в случае ухода Николсона

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о нападающем «Оренбурга» Владимире Сычевом.

Функционер считает, что нападающий может подойти московской команде в случае ухода Шамара Николсона.

«Соглашусь, что Сычевой — главное открытие первой части сезона чемпионата России. Он неожиданно произвел очень хорошее впечатление. Видно, что этот футболист обладает необходимыми для форварда навыками и имеет большой потенциал. Подойдет ли он «Спартаку»? Если Николсон покинет команду, то Сычевой — отличный вариант для клуба», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Сычевой сыграл 17 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал две результативные передачи. 9 ноября форвард продлил контракт с оренбуржцами до конца декабря 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

«Спартак» по итогам 17 туров занимает 2-е место в чемпионате России, набрав 36 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-sy-chevoj-otlichny-j-variant-dlya-spartaka-esli-nikolson-pokinet-komandu/
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Владимир Сычевой
Франко Камоцци
6
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Локомотив

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