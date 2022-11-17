Камоцци считает, что Сычевой подойдет «Спартаку» в случае ухода Николсона

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о нападающем «Оренбурга» Владимире Сычевом.

Функционер считает, что нападающий может подойти московской команде в случае ухода Шамара Николсона.

«Соглашусь, что Сычевой — главное открытие первой части сезона чемпионата России. Он неожиданно произвел очень хорошее впечатление. Видно, что этот футболист обладает необходимыми для форварда навыками и имеет большой потенциал. Подойдет ли он «Спартаку»? Если Николсон покинет команду, то Сычевой — отличный вариант для клуба», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Сычевой сыграл 17 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал две результативные передачи. 9 ноября форвард продлил контракт с оренбуржцами до конца декабря 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

«Спартак» по итогам 17 туров занимает 2-е место в чемпионате России, набрав 36 очков.