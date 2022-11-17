Семшов: «В какой-то степени, «Зенит» можно сравнить с «Реалом»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов сравнил клуб из Санкт-Петербурга с «Реалом».

«Зенит» — это отдельная команда, где есть большая конкуренция. Бразильцы петербуржцев делают погоду в команде. С одной стороны, конкуренция в клубе всегда полезна, она не мешает, но если российские игроки «Зенита» будут получать больше игровой практики, то это пойдет в плюс сборной и клубу.

Можно ли сравнить «Зенит» с «Реалом», в котором играют звезды из разных стран, а не испанцы? В какой-то степени, да. Игроков сборной России в «Зените» достаточно. Если бы россияне играли чаще, то в национальной команде было бы больше представителей петербуржцев. Я хотел бы видеть больше сильных футболистов в каждой команде РПЛ. Мне не важно — легионер или российский игрок. Для зрелищности чемпионата – все равно. Вчера Малком вышел во втором тайме с «Факелом» и сделал игру. Конечно, я хочу его видеть в старте. Ни один российский футболист не может с ним конкурировать. Благодаря тому, что он находится в премьер-лиге, есть шанс, что наши футболисты будут прибавлять, играя с ним или против него. Главное, чтобы зрелищность чемпионата повышалась, а так без разницы, кто играет», - приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

После 17 туров РПЛ-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Команда выигрывала чемпионат России в четырех предыдущих сезонах.