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Семшов: «В какой-то степени, «Зенит» можно сравнить с «Реалом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов сравнил клуб из Санкт-Петербурга с «Реалом».

«Зенит» — это отдельная команда, где есть большая конкуренция. Бразильцы петербуржцев делают погоду в команде. С одной стороны, конкуренция в клубе всегда полезна, она не мешает, но если российские игроки «Зенита» будут получать больше игровой практики, то это пойдет в плюс сборной и клубу.
Можно ли сравнить «Зенит» с «Реалом», в котором играют звезды из разных стран, а не испанцы? В какой-то степени, да. Игроков сборной России в «Зените» достаточно. Если бы россияне играли чаще, то в национальной команде было бы больше представителей петербуржцев. Я хотел бы видеть больше сильных футболистов в каждой команде РПЛ. Мне не важно — легионер или российский игрок. Для зрелищности чемпионата – все равно. Вчера Малком вышел во втором тайме с «Факелом» и сделал игру. Конечно, я хочу его видеть в старте. Ни один российский футболист не может с ним конкурировать. Благодаря тому, что он находится в премьер-лиге, есть шанс, что наши футболисты будут прибавлять, играя с ним или против него. Главное, чтобы зрелищность чемпионата повышалась, а так без разницы, кто играет», - приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

После 17 туров РПЛ-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Команда выигрывала чемпионат России в четырех предыдущих сезонах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-zenit-mozhno-sravnit-s-madridskim-realom/
Игорь Семшов
Футбол
ФК Зенит
ФК Реал
12
7
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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