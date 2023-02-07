Камоцци: «Думаю, Дзюба будет полезен «Локомотиву», как и любому другому клубу РПЛ»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна считает, что переход форварда Артема Дзюбы в «Локомотив» будет полезен московскому клубу.

«Думаю, Дзюба будет полезен «Локомотиву», как и любому другому клубу РПЛ. Для России это отличный нападающий с огромным опытом, который может забить много голов. С Дзюбой «Локомотиву» будет проще исправить ситуацию в РПЛ. Если он будет в хорошей форме, то обязательно поможет команде вернуться на победный путь», — сказал Камоцци «РБ Спорту».

Сообщалось, что Дзюба и защитник Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Интерес к экс-игрокам «Зенита» подтвердил «СЭ» спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.