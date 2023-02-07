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Камоцци: «Думаю, Дзюба будет полезен «Локомотиву», как и любому другому клубу РПЛ»

Камоцци оценил возможный трансфер Дзюбы в «Локомотив»
Виктория Кравченко
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна считает, что переход форварда Артема Дзюбы в «Локомотив» будет полезен московскому клубу.

«Думаю, Дзюба будет полезен «Локомотиву», как и любому другому клубу РПЛ. Для России это отличный нападающий с огромным опытом, который может забить много голов. С Дзюбой «Локомотиву» будет проще исправить ситуацию в РПЛ. Если он будет в хорошей форме, то обязательно поможет команде вернуться на победный путь», — сказал Камоцци «РБ Спорту».

Сообщалось, что Дзюба и защитник Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Интерес к экс-игрокам «Зенита» подтвердил «СЭ» спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-s-dzyuboj-lokomotivu-budet-proshhe-ispravit-situatsiyu-v-rpl/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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