Борис Игнатьев считает, что переход Дзюбы в «Локомотив» привлечет зрителей
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».
«Для Дзюбы «Локомотив» — хороший вариант, а Дзюба для клуба — не знаю. Никто не может сказать, в каком состоянии сейчас находится этот футболист, потому что он очень давно не играл. Тяжело угадать, что он из себя представляет на данный момент. Об этом знает только сам Дзюба, но это исключительно внутреннее ощущение и субъективная оценка. Футболист, как и скрипач, должен постоянно практиковаться. Только это позволит ему быть лучшим в своем деле.
Для нашего футбола это положительный момент с точки зрения повышения смотрибельности. Зритель ходит на мастеров, артистов, а Дзюба — один из них. Его переход в «Локомотив» повысит интерес зрителей к матчам РПЛ. Мы ждем, что Дзюба выдаст красивую арию. Главный вопрос — сможет ли Артем это сделать или он потерял голос. Безусловно, народ пойдет на это смотреть. А дальше все зависит от того, как он будет себя позиционировать», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».
Сегодня, 7 февраля, стало известно что 34-летние игроки Дзюба и защитник Игорь Смольников подпишут контракты до конца сезона с зарплатой 2,5 миллиона рублей в месяц.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
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7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2