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Сегодня, 23:00

Борис Игнатьев считает, что переход Дзюбы в «Локомотив» привлечет зрителей

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Для Дзюбы «Локомотив» — хороший вариант, а Дзюба для клуба — не знаю. Никто не может сказать, в каком состоянии сейчас находится этот футболист, потому что он очень давно не играл. Тяжело угадать, что он из себя представляет на данный момент. Об этом знает только сам Дзюба, но это исключительно внутреннее ощущение и субъективная оценка. Футболист, как и скрипач, должен постоянно практиковаться. Только это позволит ему быть лучшим в своем деле.

Для нашего футбола это положительный момент с точки зрения повышения смотрибельности. Зритель ходит на мастеров, артистов, а Дзюба — один из них. Его переход в «Локомотив» повысит интерес зрителей к матчам РПЛ. Мы ждем, что Дзюба выдаст красивую арию. Главный вопрос — сможет ли Артем это сделать или он потерял голос. Безусловно, народ пойдет на это смотреть. А дальше все зависит от того, как он будет себя позиционировать», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Сегодня, 7 февраля, стало известно что 34-летние игроки Дзюба и защитник Игорь Смольников подпишут контракты до конца сезона с зарплатой 2,5 миллиона рублей в месяц.

 
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-dzyuba-master-artist-ego-perehod-v-lokomotiv-povy-sit-interes-zritelej-k-matcham-rpl/
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
3
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
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