«Ростов» — «Урал»: Тугарев забил с пенальти и сравнял счет

«Ростов» принимает «Урал» в матче 13-го тура РПЛ.

При счете 1:0 в пользу гостей главный арбитр встречи Евгений Турбин после просмотра ВАР назначил пенальти в пользу гостей. Игрок «Урала» Егор Филипенко в своей штрафной наступил Николаю Комличенко на ногу.

11-метровый удар на 26-й минуте реализовал Роман Тугарев. Счет в игре — 1:1.