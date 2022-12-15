Камоцци назвал обломом для «Спартака» возможный трансфер Пиняева в «Локомотив»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном выкупе «Локомотивом» нападающих «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Я бы не сказал, что это катастрофа для «Спартака». Скорее облом. Ведь, на мой взгляд, у Пиняева очень светлое будущее. Глушенков тоже хорошо показывает себя в РПЛ. Он мог бы стать важной покупкой для «Локомотива», — сказал Камоцци «СЭ».

Ранее в СМИ сообщалось, что московский «Спартак» проявлял интерес к Пиняеву.