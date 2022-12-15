Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:17

Камоцци назвал обломом для «Спартака» возможный трансфер Пиняева в «Локомотив»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном выкупе «Локомотивом» нападающих «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Я бы не сказал, что это катастрофа для «Спартака». Скорее облом. Ведь, на мой взгляд, у Пиняева очень светлое будущее. Глушенков тоже хорошо показывает себя в РПЛ. Он мог бы стать важной покупкой для «Локомотива», — сказал Камоцци «СЭ».

Ранее в СМИ сообщалось, что московский «Спартак» проявлял интерес к Пиняеву.

Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню на ЧМ-2022
Марокканцы устроили погромы во Франции после поражения в полуфинале. В ходе беспорядков погиб 14-летний подросток
В штаб-квартире польской полиции взорвался полученный на Украине подарок
Генштаб ВСУ опроверг временное прекращение огня на Новый год
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экономикой России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Крылья Советов» хотят выкупить Бабкина у «Локомотива»
«Пиняев в Европе? Там много своих игроков уровня Сергея». Мнение экс-директора академии «Локо»
Юрист Дюпина: «Переговоров о продлении контракта с «Рубином» не было»
Пиняев талантливее Захаряна? Мнение Кузьмичева
Пресс-атташе «Актобе» — об интересе «Локо» к Оразову: «Предпочтение отдается Европе»
Экс-директор академии «Локо»: «Пиняев для «Локомотива» — это очень дорогая сделка»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиняев талантливее Захаряна? Мнение Кузьмичева

Кузьмичев: «Пиняев в «Спартаке»? Там есть Промес, Мойзес, Зиньковский»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости