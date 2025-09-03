Камил Гаджиев о драке Смолова в Кофемании: «Наша цель — их бой с Дзюбой. Это было бы круто!»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил «СЭ» о желании провести бой между Федором Смоловым и Артемом Дзюбой.

«Смолов с Дзюбой могли бы подраться на раз-два. Да, многие скажут, что у Артема преимущество в габаритах, но по тому как Федор влепил человеку в Кофемании... Как оценю его удар? Нормально. Молодец. Бам (показал удар)! Смолов — заводной. Думаю, что бой Смолова против Дзюбы — это наша новая цель. Это было бы круто», — сказал Гаджиев «СЭ».

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам.