Окишор о Карпине: «Хочется, чтобы он остался в «Динамо». Не торопитесь судить его работу, нужно время»

Полузащитник «Динамо» и молодежной сборной России Виктор Окишор считает, что главный тренер бело-голубых Валерий Карпин должен продолжить работу с командой.

— Удалось после «Динамо» переключиться на сборную?

— Да, сегодня мы провели уже четвертую тренировку.

— Не было тревоги, когда уезжал в сборную, учитывая последние результат клуба?

— Нет. Будем исправлять ситуацию.

— Хотелось, чтобы Карпин остался в «Динамо»?

— Хочется, чтобы он остался в клубе. Не торопитесь судить его работу. Нужно время, чтобы переключиться к него требованиям. Фундамент строится на силовом футболе. Когда ты работаешь на команду, то потом будут проявляться индивидуальные качества.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года. Под его руководством команда одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в 7 матчах. В FONBET Кубке России команда идет на третьем месте в группе B Пути РПЛ с 4 очками в 3 играх.