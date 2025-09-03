Агент Ловрича сообщил, что футболист останется в «Удинезе», несмотря на интерес клубов РПЛ

Джованни Маннино, представитель полузащитника «Удинезе» Санди Ловрича, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в один из клубов РПЛ.

19 июля Маннино заявлял «СЭ» об интересе «Спартака» к 27-летнему словенцу.

3 сентября итальянский журналист Николо Скира сообщил, что несколько российских клубов запросили информацию о трансфере футболиста.

— Сообщается, что российские клубы обращались по Ловричу. Был ли запрос от ЦСКА?

— Нет, футболист останется в «Удинезе», — сказал Маннино «СЭ».

Ловрич выступает за «Удинезе» с июля 2022 года. В сезоне-2025/26 хавбек принял участие в 2 матчах команды во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Контракт Ловрича с «Удинезе» действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8,5 миллиона евро.