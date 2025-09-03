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Агент Ловрича сообщил, что футболист останется в «Удинезе», несмотря на интерес клубов РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Санди Ловрич.
Фото Global Look Press

Джованни Маннино, представитель полузащитника «Удинезе» Санди Ловрича, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в один из клубов РПЛ.

19 июля Маннино заявлял «СЭ» об интересе «Спартака» к 27-летнему словенцу.

3 сентября итальянский журналист Николо Скира сообщил, что несколько российских клубов запросили информацию о трансфере футболиста.

— Сообщается, что российские клубы обращались по Ловричу. Был ли запрос от ЦСКА?

— Нет, футболист останется в «Удинезе», — сказал Маннино «СЭ».

Ловрич выступает за «Удинезе» с июля 2022 года. В сезоне-2025/26 хавбек принял участие в 2 матчах команды во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Контракт Ловрича с «Удинезе» действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8,5 миллиона евро.

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Зенит

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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
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Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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