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«Камбэк! Камбэчище!» «Краснодар» радуется ничьей с «Ростовом»

18:48
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Официальный Twitter «Краснодара» после ничейного результата с «Ростовом» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России назвал итог встречи камбэком.

«Быки» отыгрались со счета 0:2 в компенсированное время, забив свои голы на 3-й и 5-й минуте встречи.

«Камбэк! Камбэчище! «Быки» отыграли два мяча в компенсированное время! Это дерби. Спасибо, что вы с нами до конца», — написано в сообщении «Краснодара» в Twitter.

«Краснодар» с 29 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» — 30 баллов и вторая строчка.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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