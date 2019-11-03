«Камбэк! Камбэчище!» «Краснодар» радуется ничьей с «Ростовом»

Официальный Twitter «Краснодара» после ничейного результата с «Ростовом» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России назвал итог встречи камбэком.

«Быки» отыгрались со счета 0:2 в компенсированное время, забив свои голы на 3-й и 5-й минуте встречи.

«Камбэк! Камбэчище! «Быки» отыграли два мяча в компенсированное время! Это дерби. Спасибо, что вы с нами до конца», — написано в сообщении «Краснодара» в Twitter.

«Краснодар» с 29 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» — 30 баллов и вторая строчка.