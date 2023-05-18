Кукуляк не будет получать назначения в ближайшее время после ошибки в матче «Химки» — «Спартак»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос корреспондента «СЭ», будет ли арбитр Евгений Кукуляк отстранен от назначений после ошибки в матче 27-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак» (1:1).

«Как и ранее в других подобных ситуациях, Евгений Кукуляк попадет в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время. Когда он вернется? Возвращение больше зависит от работы его коллег», — сказал Каманцев «СЭ».

Сегодня, 18 мая, ЭСК РФС признал ошибкой судьи Кукуляка удаление спартаковца Денисова в матче с «Химками».