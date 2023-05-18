Кукуляк не будет получать назначения в ближайшее время после ошибки в матче «Химки» — «Спартак»
Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос корреспондента «СЭ», будет ли арбитр Евгений Кукуляк отстранен от назначений после ошибки в матче 27-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак» (1:1).
«Как и ранее в других подобных ситуациях, Евгений Кукуляк попадет в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время. Когда он вернется? Возвращение больше зависит от работы его коллег», — сказал Каманцев «СЭ».
Сегодня, 18 мая, ЭСК РФС признал ошибкой судьи Кукуляка удаление спартаковца Денисова в матче с «Химками».
Комиссия единогласно решила, что арбитру следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции.
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|
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|
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|
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|13
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|26
|
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|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
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|
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|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
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|- : -
|21.05
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|
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ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Федор Чалов
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|17
|П
|
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Краснодар
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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