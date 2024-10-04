Каманцев объяснил назначение Безбородова на матч «Динамо» — ЦСКА после ошибки в матче «Ахмата» и «Краснодара»
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о неназначенном арбитром Владиславом Безбородовым пенальти в ворота «Краснодара» в матче 5-го тура FONBET Кубка России против «Ахмата» (0:3).
— Матч в Грозном вызвал много вопросов к судейству. Кажется, что в ворота «Краснодара» не был назначен пенальти.
— Да, мы разобрали этот момент в департаменте. Судья в поле допустил ошибку, также ошибся ВАР, который пропустил данный эпизод.
— Тогда почему тот же Безбородов получил назначение на матч тура?
— Я уже неоднократно говорил о том, что при составлении назначений наша основная задача не наказать судей, которые ошиблись в прошлом, а минимизировать количество ошибок в будущем туре. Для этого мы стараемся выбрать тех арбитров, которые, по нашему мнению, справятся с игрой и минимизируют количество скандалов. Можно было поставить на этот матч молодого судью, который не допускал ошибок, но справится ли он с этим матчем?
Но есть и другой момент, который всегда забывают. В связи с кубком высокая нагрузка ложится не только на футболистов, но и на судей. Мы видим, как в Кубке команды могут позволить себе ротацию, дать больше времени молодым игрокам. У нас тоже есть молодые перспективные судьи, которых мы стараемся назначать в кубке, но пока их не так много. Поэтому наша ротация очень ограничена. Кроме того, тяжелая логистика вынуждает нас готовить назначения на тур РПЛ еще до окончания кубка, поэтому в случае ошибки арбитра, сделать замену уже не так просто.
То есть назначение Владислава на матч «Динамо» — ЦСКА произошло еще до того, как прошел матч в Грозном, — сказал Каманцев.
В следующем матче «Динамо» примет ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России. Встреча пройдет 6 октября на «ВТБ Арене».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1