Безбородов назначен главным арбитром московского дерби «Динамо» — ЦСКА в 11-м туре РПЛ
РФС объявил назначения арбитров и инспекторов на матчи 11-го тура чемпионата России.
Главным судьей встречи между московскими «Динамо» и ЦСКА, которая пройдет 6 октября, будет Владислав Безбородов. В качестве его помощников выступят Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. На матч «Спартак» — «Ростов» в Москве назначена бригада Павла Кукуяна. Игру «Краснодар» — «Химки» будет судить Сергей Цыганок.
5 октября (суббота)
«Акрон» — «Пари НН»: судья — Юрий Карпов, помощники судьи — Алексей Лунев, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Зенит» — «Оренбург»: судья — Роман Сафьян, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Максим Ковалев; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Виктор Кулагин.
«Спартак» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Александр Гвардис.
«Рубин» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Филипкин; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Олег Соколов.
6 октября (воскресенье)
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Игорь Князев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Владимир Казьменко.
«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Сергей Французов.
«Краснодар» — «Химки»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Варанцо Петросян, Денис Петров; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Мацюра.
«Динамо» Москва — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.
После десяти туров РПЛ «Краснодар» с 24 очками лидирует в турнирной таблице. «Локомотив» с таким же количеством баллов располагается на второй позиции, уступая «быкам» по дополнительным показателям. «Зенит» (23) замыкает тройку лидеров.
Чемпионат России-2024/25 — новости, турнирная таблица, расписание и результаты матчей, составы команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1