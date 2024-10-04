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Сегодня, 13:04

Безбородов назначен главным арбитром московского дерби «Динамо» — ЦСКА в 11-м туре РПЛ

Алина Савинова
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Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС объявил назначения арбитров и инспекторов на матчи 11-го тура чемпионата России.

Главным судьей встречи между московскими «Динамо» и ЦСКА, которая пройдет 6 октября, будет Владислав Безбородов. В качестве его помощников выступят Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. На матч «Спартак» — «Ростов» в Москве назначена бригада Павла Кукуяна. Игру «Краснодар» — «Химки» будет судить Сергей Цыганок.

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5 октября (суббота)

«Акрон» — «Пари НН»: судья — Юрий Карпов, помощники судьи — Алексей Лунев, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Зенит» — «Оренбург»: судья — Роман Сафьян, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Максим Ковалев; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Спартак» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Александр Гвардис.

«Рубин» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Филипкин; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Олег Соколов.

6 октября (воскресенье)

«Факел» — «Динамо» (Махачкала): судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Игорь Князев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Владимир Казьменко.

«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Сергей Французов.

«Краснодар» — «Химки»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Варанцо Петросян, Денис Петров; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Мацюра.

«Динамо» Москва — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.

После десяти туров РПЛ «Краснодар» с 24 очками лидирует в турнирной таблице. «Локомотив» с таким же количеством баллов располагается на второй позиции, уступая «быкам» по дополнительным показателям. «Зенит» (23) замыкает тройку лидеров.

Чемпионат России-2024/25 — новости, турнирная таблица, расписание и результаты матчей, составы команд

Источник: https://rfs.ru/news/221280
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ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
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