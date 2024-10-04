Безбородов назначен главным арбитром московского дерби «Динамо» — ЦСКА в 11-м туре РПЛ

РФС объявил назначения арбитров и инспекторов на матчи 11-го тура чемпионата России.

Главным судьей встречи между московскими «Динамо» и ЦСКА, которая пройдет 6 октября, будет Владислав Безбородов. В качестве его помощников выступят Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. На матч «Спартак» — «Ростов» в Москве назначена бригада Павла Кукуяна. Игру «Краснодар» — «Химки» будет судить Сергей Цыганок.

5 октября (суббота)

«Акрон» — «Пари НН»: судья — Юрий Карпов, помощники судьи — Алексей Лунев, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Зенит» — «Оренбург»: судья — Роман Сафьян, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Максим Ковалев; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Спартак» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Александр Гвардис.

«Рубин» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Филипкин; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Олег Соколов.

6 октября (воскресенье)

«Факел» — «Динамо» (Махачкала): судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Игорь Князев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Владимир Казьменко.

«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Сергей Французов.

«Краснодар» — «Химки»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Варанцо Петросян, Денис Петров; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Мацюра.

«Динамо» Москва — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.

После десяти туров РПЛ «Краснодар» с 24 очками лидирует в турнирной таблице. «Локомотив» с таким же количеством баллов располагается на второй позиции, уступая «быкам» по дополнительным показателям. «Зенит» (23) замыкает тройку лидеров.

Чемпионат России-2024/25 — новости, турнирная таблица, расписание и результаты матчей, составы команд