Каманцев: «Обновление рейтинга арбитров после каждого тура не повлияет на судейство»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что обновление рейтинга арбитров после каждого тура РПЛ не окажет положительного влияния на судейство.

«Такая идея была, и мы публикуем рейтинг лучших арбитров по итогам сезона. Не считаю, что наличие открытого публичного рейтинга после каждого тура улучшило бы наше судейство. Неминуемо начнутся спекуляции: «Вы назначаете нам судью с рейтингом 15 на очень важный матч». Судья внизу рейтинга будет находиться под дополнительным давлением. Блогеры уже закрывают эту потребность и публикуют свои рейтинги, но наш подход к оценке судей более глубокий и включает в себя еще и сложность и важность матча, фитнес-показатели и многое другое. Соответственно, наши рейтинги и рейтинги блогеров не совпадают», — приводит слова Каманцева РИА «Новости».

В 2019 году одним из пунктов реформы судейства в российском футболе был публичный рейтинг арбитров, направленный на повышение прозрачности и улучшение качества судейства.