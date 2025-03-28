Генич — о высказывании Дзюбы: «Что опять не так?»

Российский комментатор Константин Генич прокомментировал высказывание нападающего «Акрона» Артема Дзюбы с критикой в его адрес.

«Вот же! Никак не угомонится! Мы же все его дружно поздравили! Что опять не так?» — написал Генич в своем Telegram-канале.

19 марта 36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).