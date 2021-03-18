Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Какой-то жестокий парень». Орлов обвинил Ахметова в намерении нанести травму Кузяеву

15:09
Геннадий Орлов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Геннадий Орлов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Теги:

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пытался нанести травму хавбеку «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Ахметов пытался переломить ногу Кузяеву. И это не первый такой для него случай. Какой-то жестокий парень этот Ахметов. Удивительно. Ему кажется, что чем он будет бить больнее соперника, тем выше поднимется в своей футбольной карьере. Да нет, наказание придет», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Напомним, эпизод произошел во вчерашнем матче ЦСКА — «Зенит» в начале второго тайма. Ахметов шипами ударил в икроножную мышцу Кузяева, за что получил красную карточку.

Также Орлов усомнился в том, что Ахметов может реально помочь сборной России в мартовских матчах отбора ЧМ.

«Ахметова сейчас Черчесов пригласил в сборную, и я, как и немало других людей, удивлен. Зачем его пригласили в сборную? Есть ребята поталантливее на этой позиции. Но это уже вопрос к Черчесову», — добавил Орлов.

Напомним, что Ахметов уже извинился за свой поступок, заявив, что не хотел навредить сопернику.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
18
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...