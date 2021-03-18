«Какой-то жестокий парень». Орлов обвинил Ахметова в намерении нанести травму Кузяеву

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пытался нанести травму хавбеку «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Ахметов пытался переломить ногу Кузяеву. И это не первый такой для него случай. Какой-то жестокий парень этот Ахметов. Удивительно. Ему кажется, что чем он будет бить больнее соперника, тем выше поднимется в своей футбольной карьере. Да нет, наказание придет», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Напомним, эпизод произошел во вчерашнем матче ЦСКА — «Зенит» в начале второго тайма. Ахметов шипами ударил в икроножную мышцу Кузяева, за что получил красную карточку.

Также Орлов усомнился в том, что Ахметов может реально помочь сборной России в мартовских матчах отбора ЧМ.

«Ахметова сейчас Черчесов пригласил в сборную, и я, как и немало других людей, удивлен. Зачем его пригласили в сборную? Есть ребята поталантливее на этой позиции. Но это уже вопрос к Черчесову», — добавил Орлов.

Напомним, что Ахметов уже извинился за свой поступок, заявив, что не хотел навредить сопернику.