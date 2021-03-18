Жоао Карлос рассказал, за что он должен Дзюбе 500 евро

Бывший защитник «Спартака» и «Анжи» Жоао Карлос рассказал, за что он должен 500 евро нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. По словам бразильца, они поспорили на итог матча чемпионата мира между Германией и Бразилией.

«Сборы «Спартака» совпали с ЧМ-2014. Мы с ребятами из команды смотрели игру Бразилии и Германии, — цитирует Карлоса eurosport.ru. — Я, Кариока и Ромуло поспорили с Артемом Дзюбой, который болел за Германию. Я сказал: «Если Германия выиграет, я дам тебе 100 евро». Артем повысил ставку до 500. Я без проблем согласился. В первые 20 минут Германия уже вела 3:0. Я, Ромуло и Кариока поднялись обратно в номер и закрыли дверь.

А Дзюба пошел за нами и кричал: «Выходите смотреть дальше!» А нам было очень стыдно за Бразилию. На следующий день — тренировка. Нам нечего было сказать после такого провального матча, лишь немного посмеялись с Муратом Якином. И Дзюба спросил: «Карлос, где мои 500 евро?» Я ответил, что отдам деньги в Москве. В России я кормил Дзюбу завтраками. В итоге я уехал из команды и так Дзюбе ничего и не отдал".