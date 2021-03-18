Кафельников считает, что «Спартаку» будет очень тяжело оказаться на первом месте

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Уралом» в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Не могу назвать «Спартак» явным фаворитом. Все покажет игра. Я иду на стадион и буду смотреть. Ожидаю красивой игры, такой же самоотдачи как в последних матчах. Вчера «Зенит» ушел в отрыв. Оказаться на первом месте будет тяжело. Сейчас и «Спартак», и ЦСКА, и «Локомотив» — главные конкуренты «Зенита». У всех одинаковые шансы, не буду называть «Спартак» главным преследователем. Судейство? Если «Спартак» будет играть нормально, то никакое судейство не поможет «Уралу» увезти очки из Москвы», — сказал Кафельников «СЭ».

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет сегодня, 18 марта. Начало встречи в 19:00 (мск).

(Владимир Пушкарев)