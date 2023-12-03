Как выглядит поле «Локомотива» за полтора часа до игры с «Зенитом» во время снегопада: фото и видео

3 декабря «Локомотив» примет «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России.

В Москве проходит сильный снегопад, который уже сказался на игре ЦСКА — «Ростов». Там поле чистят от снега прямо во время встречи.

В Черкизове поле заранее покрыли специальной пленкой, так что снег находится не на самом газоне.