Игнатьев считает, что «Локомотив» сыграет вничью с «Зенитом» благодаря высочайшей мотивации
Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился мнением о прошедших субботних матчах РПЛ, а также ожиданиями от игры «Локомотив» — «Зенит».
«Дисквалификация Баринова и Галактионова? Я бы не стал зацикливаться на Галактионове. Его же не изолировали от команды. Всегда тренер присутствует, сколько бы матчей дисквалификации ему не давали. Он может внести коррективы. Баринов, как капитан, влияет на команду, но я не понимаю, когда от одного игрока зависит результат. Таких игроков не осталось. И без Месси команды играют. Будет ничья. Исходя из погоды и высочайшей мотивации «Локомотива». «Зенит» сегодня не настолько велик, чтобы сложить руки и рассуждать о том, с каким счетом питерцы победят», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».
Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 3 декабря на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
5
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
15
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3