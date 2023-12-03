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Сегодня, 14:25

Игнатьев считает, что «Локомотив» сыграет вничью с «Зенитом» благодаря высочайшей мотивации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился мнением о прошедших субботних матчах РПЛ, а также ожиданиями от игры «Локомотив» — «Зенит».

«Дисквалификация Баринова и Галактионова? Я бы не стал зацикливаться на Галактионове. Его же не изолировали от команды. Всегда тренер присутствует, сколько бы матчей дисквалификации ему не давали. Он может внести коррективы. Баринов, как капитан, влияет на команду, но я не понимаю, когда от одного игрока зависит результат. Таких игроков не осталось. И без Месси команды играют. Будет ничья. Исходя из погоды и высочайшей мотивации «Локомотива». «Зенит» сегодня не настолько велик, чтобы сложить руки и рассуждать о том, с каким счетом питерцы победят», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 3 декабря на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005489854_boris_ignatev_lokomotiv_blagodarya_vyisochayshey_motivacii_syigraet_s_zenitom_vnichyu
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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