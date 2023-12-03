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Сегодня, 14:45

Алдонин о снежном матче ЦСКА — «Ростов»: «Никто не говорил, что будет легко»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» оценил погодные условия, в которых проводится матч 17-го тура РПЛ между армейцами и «Ростовом».

«Тяжело смотреть матч в таких условиях, но еще тяжелей играть. Но никто не говорил, что будет легко. В прошлом декабре осадки были только в середине месяца, сейчас по-другому», — сказал Алдонин «СЭ».

Евгений Алдонин также оценил возможность перехода на «весна-осень»:

«Надо реально смотреть на вещи. До этого не было же подобных ситуаций. Да, возникают форс-мажоры, но чтобы уже играть в июне, надо заканчивать предыдущий чемпионат в начале мая. Одно дело сказать, другое дело — все это организовать. Мы и при старой схеме играли, снег шел, весной играли по непонятно какому полю. Матчи конца осеннего этапа — начала зимнего надо по возможности переносить на юг: Сочи, Краснодар и так далее. Хотя понимаем, что там сложная логистика. Это тоже проблематично. Критиков всегда хватает. Тот же матч «Балтики» с «Ростовом» очень тяжело было смотреть без контрастного мяча и с такой формой: но это не норма, это форс-мажор», — добавил Алдонин.

3 декабря в Москве начался сильный снегопад из-за чего поле на «ВЭБ Арене» было полностью покрыто снегом. За час до начала игры против ростовчан на газон выехал трактор.

Евгений Алдонин
Футбол
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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Как выглядит поле «Локомотива» за полтора часа до игры с «Зенитом» во время снегопада: фото и видео

Юморист Светлаков считает, что «Локомотив» справится с «Зенитом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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