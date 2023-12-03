Алдонин о снежном матче ЦСКА — «Ростов»: «Никто не говорил, что будет легко»
Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» оценил погодные условия, в которых проводится матч 17-го тура РПЛ между армейцами и «Ростовом».
«Тяжело смотреть матч в таких условиях, но еще тяжелей играть. Но никто не говорил, что будет легко. В прошлом декабре осадки были только в середине месяца, сейчас по-другому», — сказал Алдонин «СЭ».
Евгений Алдонин также оценил возможность перехода на «весна-осень»:
«Надо реально смотреть на вещи. До этого не было же подобных ситуаций. Да, возникают форс-мажоры, но чтобы уже играть в июне, надо заканчивать предыдущий чемпионат в начале мая. Одно дело сказать, другое дело — все это организовать. Мы и при старой схеме играли, снег шел, весной играли по непонятно какому полю. Матчи конца осеннего этапа — начала зимнего надо по возможности переносить на юг: Сочи, Краснодар и так далее. Хотя понимаем, что там сложная логистика. Это тоже проблематично. Критиков всегда хватает. Тот же матч «Балтики» с «Ростовом» очень тяжело было смотреть без контрастного мяча и с такой формой: но это не норма, это форс-мажор», — добавил Алдонин.
3 декабря в Москве начался сильный снегопад из-за чего поле на «ВЭБ Арене» было полностью покрыто снегом. За час до начала игры против ростовчан на газон выехал трактор.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
5
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
15
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3