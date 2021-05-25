Как Тарасов узнал пол будущего ребенка. Видео

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко узнали пол будущего ребенка.

Футболист в своем Instagram опубликовал видео, на котором он с помощью футбольного мяча лопает воздушный шар с надписью «Мальчик или девочка?». Оттуда высыпались перья.

По словам Тарасова, он хотел мальчика.

Пара уже воспитывает двух маленьких девочек — Милану (10 июля 2018) и Еву (5 февраля 2020). Кроме того, у Тарасова есть дочь от первого брака — Ангелина.

«Когда отец уже понимал, что уходит, он сказал, что у нашей семьи, у нашей фамилии, у нашего рода должно быть продолжение, — написал Тарасов в Instagram. — Сестра вышла замуж и взяла фамилию мужа, а я должен оставить наследника.

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Когда Настя сказала мне, что беременна, я обрадовался и сказал, что в этот раз будет мальчик. По-любому должен быть пацан. У него уже есть три старших сестренки, три принцессы и он будет их поддержкой и опорой. Мы договорились, что пол ребенка будем узнавать вместе на гендер-пати, где соберутся самые близкие друзья. (Тут отдельное спасибо организаторам церемонии: все было на высшем уровне, даже погода была идеальная).

Дальше попробую описать свои эмоции так, как их чувствовал сам.

Мне дали футбольный мяч, начали считать 10...9...8...

А у меня ладони потеют, колени трясутся, сердце колотится с бешеной скоростью, если бы на мне быль пульсометр, он бы сломался. В голове одновременно и куча мыслей и как-будто ни одной, все как в замедленной съемке, ты одновременно со всем и нигде. Не знаю как еще объяснить.

7...6...5

Стараюсь сосредоточиться. Может загадать желание? Мальчик или Девочка? Мальчик или Девочка? Мальчик или Девочка? Вот бы мальчик?

4...3...2?

Я же не знаю как с ним общаться, я уже привык, что у меня девчонки, все про них знаю. А если мальчик будет, то как??

...1

Удар по мячу, он рассыпается на мелкие осколки и у меня перед глазами какой-то дым. Я не вижу какого цвета шарики внутри. Как? Что происходит? Почему все кричат? Что там за этим дымом?

Это происходило всего какие-то доли секунды, но как-будто целую вечность. И вот ветер выносит шарики наверх. Голубые! Да! У нас будет мальчик!?

В эту секунду я не смог сдержать слез. Настя, дорогая, никакие слова благодарности не передадут тебе всех моих чувств. Ты просто чудо!

Малыш, ты еще не знаешь, но мы тебя уже так любим!

Папа, я знаю ты это видишь: Наша фамилия продолжается!".