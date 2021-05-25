Слуцкий признан лучшим тренером РПЛ в мае
10:18
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признан лучшим тренером в РПЛ в мае, сообщает пресс-служба лиги.
В голосовании участвовали болельщики и эксперты канала «Матч Премьер».
По итогам сезона-2020/21 «Рубин» занял четвертое место и вышел в Лигу конференций.
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