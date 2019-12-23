РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Как голосовал Виктор Гончаренко при определении лучшего игрока России

18:00
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Выбор Виктора Гончаренко. Фото "СЭ"
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поставил на первое место вратаря и капитана армейского клуба Игоря Акинфеева. Также в пятерку вошли: Артем Дзюба («Зенит»), Никола Влашич, Мариу Фернандес (оба — ЦСКА), Гжегож Крыховяк («Локомотив»).

Выбор Сергея Гончаренко. Фото "СЭ"
Выбор Виктора Гончаренко. Фото «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир