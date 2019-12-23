Как голосовал Виктор Гончаренко при определении лучшего игрока России

Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поставил на первое место вратаря и капитана армейского клуба Игоря Акинфеева. Также в пятерку вошли: Артем Дзюба («Зенит»), Никола Влашич, Мариу Фернандес (оба — ЦСКА), Гжегож Крыховяк («Локомотив»).