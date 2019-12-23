Как голосовал Виктор Гончаренко при определении лучшего игрока России
18:00
Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поставил на первое место вратаря и капитана армейского клуба Игоря Акинфеева. Также в пятерку вошли: Артем Дзюба («Зенит»), Никола Влашич, Мариу Фернандес (оба — ЦСКА), Гжегож Крыховяк («Локомотив»).
Выбор Виктора Гончаренко. Фото «СЭ»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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