Как голосовал Сергей Ташуев при определении лучшего игрока России

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поставил на первое место выступающего во Франции полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Клаудиньо, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Сычевой («Оренбург»).