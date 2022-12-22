«Торпедо» возобновило интерес к нападающему «Тобола» Сергееву

«Торпедо» интересуется нападающим «Тобола» и сборной Узбекистана Игорем Сергеевым, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб был намерен подписать форварда еще летом, однако «Тобол» тогда не захотел отпускать игрока. Отмечается, что сам Сергеев готов выступать в РПЛ, где им интересуются еще несколько клубов.

В минувшем сезоне нападающий провел 23 матча за «Тобол» во всех турнирах, забил 13 мячей, два из которых — в квалификации Лиги чемпионов.