Гендиректор «Крыльев» назвал футболиста самарцев лучшим игроком года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев поставил на первое место нападающего своей команды Ивана Сергеева.

Также в его пятерку вошли: Сердар Азмун («Зенит»), Арсен Захарян («Динамо»), Клаудиньо («Зенит»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»).