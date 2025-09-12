Кахигао: «Почему приходится расторгать контракты, а не продавать игроков? На некоторые сделки надо смотреть более комплексно»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос о своей работе в клубе.

— Почему вам не удается продать игроков, а приходится расторгать контракты?

— Не все трансферы были бесплатными. В некоторых сделках мы вернули деньги, которые заплатили за них прежде. Нельзя говорить, что были только такие. На некоторые сделки надо смотреть более комплексно.

С другой стороны, я не могу быть полностью ответственен за футболистов, которые пришли не при мне. Частичная ответственность есть с того момента, как я пришел в клуб, на что я мог влиять. Моя работа — усилить команду, работать с клубом, тренерами, структурой и улучшать ее. Конечно, мы бы все хотели получать больше денег от трансферов. Мне удавалось это делать раньше.