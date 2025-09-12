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Кахигао: «Станкович очень доволен трансферами «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о комплектовании команды в летнее трансферное окно.

— Станкович в одном из интервью сказал, что просил усилить одну позицию несколько окон подряд. Понимаете, о какой позиции он говорил, и усилена ли она сегодня?

— То, о чем мы говорим, с моей точки зрения, должно оставаться внутри команды. Деян очень доволен трансферами, позициями, которые мы усилили. Думаю, понятно, что мы сделали серьезное усиление с зимы, не только сейчас. У нас большая поддержка от совета директоров, «Лукойла». Хороший баланс между сегодняшней стоимостью футболистов, будущей стоимостью и опытом. Можно ли улучшить? Возможно, есть позиции, которые мы могли бы усилить. Но люди не поймут, пока не будут работать здесь. Ты не контролируешь трансферный рынок. Трансферный рынок контролирует тебя. Ты не диктуешь правила.

Логично было бы, чтобы нельзя было подписывать игроков после старта чемпионата. Европа, Саудовская Аравия, Россия — рамки чемпионата разные.

Если спросите Станковича сейчас, уверен, он ответит на этот вопрос по-другому.

Александер Джику, Жедсон Фернандеш, Илья Самошников.«Спартак» взял летом сильных футболистов. Кахигао осталось научиться покупать вовремя и продавать

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Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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