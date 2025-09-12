Кахигао: «Ненавижу переплачивать за футболистов, равно как за овощи в супермаркете»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, что не любит переплачивать за игроков.

«Клуб стал здоровее за это время. Совершать большие трансферы во время политического конфликта — очень сложная задача. Покупать или продавать футболиста — вы не представляете, сколько факторов. 15, 16, 17, факторов, которые должны сойтись. Это, поверьте, очень непросто. Мы хотим быть самодостаточным клубом и не всегда полагаться на деньги «Лукойла». Нужно двигаться в этом направлении. Лучший ли сейчас для этого момент? Наверное, нет.

Купить Ву бесплатно — сложная задача. Мы проявили очень хорошие качества, подошли с умом. Даже Джику, да, ему 31 год, но он еще многого не сказал в футболе.

Жедсон — мы купили его за рыночную цену, возможно, даже ниже рыночной цены. Там был задействован не только «Бешикташ», но и «Бенфика». Рынок перегрет, я об этом уже говорил. Я ненавижу переплачивать за футболистов. Равно как за овощи в супермаркете.

Некоторые сделки также принесут нам больше денег в будущем», — сказал Кахигао.