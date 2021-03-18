Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Грушевский о матче ЦСКА — «Зенит»: «Если бы не подвиги Акинфеева, счет был бы и больше»

15:26
Теги:

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал поражение красно-синих от «Зенита» (2:3) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

17&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко (слева) и&nbsp;арбитр встречи Евгений Кукуляк.Что случилось с Гончаренко? Колонка Казакова

«К сожалению, «Зенит» выиграл с большим запасом прочности. Первопричина — общий негативный фон. Если бы не подвиги Акинфеева, счет был бы и больше. Команда сражалась, но было ощущение скованности, боязни ошибиться, которая и приводила к ошибкам. Футболисты не наносили удары там, где надо было бить по воротам. Влашич был не похож на себя. Это следствие нездоровой атмосферы, обстановки», — заявил Грушевский «СЭ».

Также Грушевский назвал безрассудством удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова. По мнению Грушевского, он подвёл команду

«Эпизод с Ахметовым так же очевиден, как детский ляп Зайнутдинова в Туле. Да, это стопроцентная красная карточка, абсолютное безрассудство без злого умысла. В этом не было умышленной недисциплинированности — глупость. Подвел команду»

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ. Питерцы с 48 очками занимают первое место, армейцы же с 40 очками остались на третьем месте.

(Константин Колмаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6976
Все опросы
ЦСКА выпал из гонки за «Зенитом» в этом чемпионате?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...